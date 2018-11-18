إحصائية جديدة.. هروب استثمارات بمليارات الدولارات من تركيا

بوتيرة متسارعة نظرًا لتراجع سعر الليرة أمام العملات الأجنبية

كشف أحد النواب المعارضين في تركيا وفقًا لسكاي نيوز عن إحصائية مرعبة تتعلق بهروب الاستثمارات من البلاد للخارج.

جاء ذلك بعد وقت قصير من الإعلان عن ارتفاع نسبة البطالة في تركيا بشكل قياسي منذ العام الماضي

وفي هذا السياق كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أكيوت أردوغدو، أن البيانات الخاصة بميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، تشير إلى أن الأموال التي كان المستثمرون الأجانب يجلبونها إلى تركيا لتحقيق مكاسب للفوائد المرتفعة، وأموال الأتراك، تغادر البلاد بوتيرة متسارعة، نظرًا لتراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.

من جانب آخر وفي سياق متصل نقلت صحيفة "زمان" التركية عن أردوغدو قوله: "وفقًا للإحصاءات الحديثة فإن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدت مغادرة 20 مليار دولار من سندات وحوالات وإيداعات تابعة لرؤوس أموال محلية".

وبيّن القيادي في الحزب المعارض، أن حجم رؤوس الأموال الأجنبية الذي دخل البلاد في عام 2018 تراجع إلى ثلث ما كان عليه العام الماضي.