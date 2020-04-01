"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" ستصل إلى مليون خلال أيام

"غيبرييسوس" أعرب عن قلقه لسرعة انتشار الفيروس

ذكر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم سيصل خلال أيام إلى مليون والوفيات إلى 50 ألفًا.



وأعرب "غيبرييسوس" عن قلق بالغ لسرعة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، وفقاً لـ"رويترز"