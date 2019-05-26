قائد "أمن العمرة": لا حالات تُعكر صفو روحانية الحرم.. محظور حمل الأسلحة

قال: قفل المركزية من 23 وحتى 26 رمضان للسيارات الصغيرة بمناسبة "قمم مكة"

نفى قائد قوات أمن العمرة اللواء سعيد بن سالم القرني، نفيًا مطلقًا، تسجيل أي ملاحظات أو حالات أمنية أو كل ما يعكر صفو الأجواء الروحانية بالحرم المكي الشريف وسلامة المعتمرين وقاصدي المسحد الحرام، مشددًا في هذا السياق على أن الحضور الأمني بشقيه السري والرسمي كبير ومكثف.

وحول الاستعدادات الأمنية للمساهمة في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان الجاري في مكة المكرمة، كشف اللواء "القرني"، خلال حديثه أمس لبرنامج "من الحرم" على قناة "الإخبارية"، عن عقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية برئاسة مدير الأمن العام، وتم فيها تحديد الأدوار والمسؤوليات بين كل الجهات.

وأفصح، في هذا الصدد، عن البدء بقفل المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف من 23 وحتى 26 من هذا الشهر الفضيل للسيارات الصغيرة؛ مضيفًا أن الحافلات ستكون الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحرم المكي الشريف؛ داعيًا الجميع من قاصدي المسجد الحرام لاستخدامها.

وناشد "القرني" أهالي مكة المكرمة بشكل خاص، بالصلاة في المساجد القربية منهم وإعطاء الفرصة لغيرهم من القادمين من خارج المملكة للاستفادة من الحرم الشريف للصلاة والعمرة؛ مؤكدًا أن كل الأمور مبشرة ومطمئنة والجاهزية والتدابير الأمنية في أعلى مستوياتها وفي أفضل أحوالها.

وعن خططهم للعشر الأواخر، أوضح "القرني" أنه تم البدء بتطبيقها من خلال تكثيف التواجد الأمني ومراجعة ما تم من خطط خلال العشرين يومًا الماضية بتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

كما حذّر قائد قوات أمن العمرة من حمل الأمتعة والأسلحة، في رده على سؤال الإعلامي ناصر حبتر مقدم البرنامج، حول السماح بحمل أي أسلحة من خناجر أو سكاكين أو أسلحة خاصة وحملها والدخول بها إلى الحرم المكي، مشددًا على أنه لا يسمح بحمل الأمتعة، ومن باب أولى يحظر حمل الأسلحة بشكل عام سواء في منطقة الحرم أو مكة المكرمة أو المملكة كافة.