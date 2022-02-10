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لم تكشف أي معلومات عن حالته الصحية

للمرة الثانية.. "كورونا" يصيب ولي عهد بريطانيا

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أعلن مكتب الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، اليوم "الخميس"، إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا.



وقال المكتب: "ثبت بالفحوص هذا الصباح إصابة أمير ويلز بفيروس كورونا، وهو الآن في العزل الذاتي"؛ وفقًا لـ"رويترز".



ولم يصدر أي تعليق حتى الآن بشأن حالته.



وأصيب ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا في مارس 2020، وقضى 7 أيام في العزل الذاتي في مقر إقامته في بيركال في أسكتلندا قبل أن يعود لاستئناف واجباته.