أمير جازان يشرف حفل أهالي العيدابي.. ويفتتح عددًا من المشروعات التنموية

بتكلفة 127,584,039 ريالًا وتشمل مشروعات الكهرباء والمياه والبلدية والتعليم

شرف الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم، حفل أهالي محافظة العيدابي بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.



وفي كلمته في الحفل أوضح محافظ العيدابي المشرف العام على مهرجان عسل جازان، عبدالله بن محمد الظافري، أن النسخة السادسة من المهرجان تشهد مشاركة واسعة من النحّالين من عدد من محافظات منطقة جازان، مشيرًا إلى أن المهرجان يتضمن: أركان العسل، ومعرضًا للأسر المنتجة، ومعرض فنون وتراث بلغازي، إلى جانب ألعاب متنوعة للأطفال وبرامج ترفيهية ومسابقات متنوعة.



واستعرض "الظافري" أهداف المهرجان الذي يسعى للتعريف بما تزخر به محافظة العيدابي خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات؛ ومنها إنتاج العسل، وكذلك دعم النحالين.



بعد ذلك دشن أمير منطقة جازان عددًا من المشروعات التنموية، بتكلفة إجمالية تبلغ 127,584,039 ريالًا، وتشمل مشروعات الكهرباء بتكلفة 58,000,000 ريال، ومشروعات المياه بتكلفة 54,887,188 ريالًا، والمشروعات البلدية بتكلفة 8,191,258 ريالًا، ومشروعات تعليمية بتكلفة 6,505,593 ريالًا.



بعدها ألقى شيخ النحالين سليمان بن يحيى الغزواني كلمة النحالين، أعرب خلالها عن سعادته بتدشين مهرجان عسل جازان السادس، مؤكداً أن المهرجان ساعد في استثمار البيئة الخصبة في جازان لإنتاج كميات تجارية، وإيجاد مرجعية علمية وتنظيمية للنحّالين، وتدريبهم وإرشادهم، وكذلك تطوير طرق التعبئة والتغليف لمنتجات العسل.



وألقيت قصيدة شعرية بالمناسبة، وشاهد الحضور "أوبريتًا" وطنيًّا، فيما كرّم أمير المنطقة الرعاة والداعمين والمنظمين لمهرجان عسل جازان السادس، وتسلم هدية بتلك المناسبة، معرباً عن سعادته بتدشين المهرجان، راجياً التوفيق للقائمين على التنظيم ليحقق المهرجان أهدافه المتميزة.



وكان الأمير محمد بن ناصر استهلّ زيارته لمحافظة العيدابي، بجولة استطلاعية على عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.



حضر الحفل ورافق أمير جازان خلال الجولة، وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.