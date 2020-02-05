صورة للضباط السعوديين المدافعين عن فلسطين قبل 72 عاماً تؤكد مقولة الملك: قضيتكم قضيتنا

"الدارة" نشرتها اليوم .. وقالت: تعيد إلى الذاكرة العربية والإسلامية "عدالة القضية الفلسطينية"

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، صورة تظهر ضباط الجيش السعودي المشاركين في الدفاع عن فلسطين 1367- 1368 هـ (1948م)، مما يؤكد أن المملكة العربية السعودية ومثلما تبذل صوتها وثقلها الدوليين لـ #فلسطين الحبيبة، فإنها كانت قد بذلت شجاعة ودم أبنائها في سبيل الدفاع عنها.

وتعيد الصورة التي قدمتها #دارة_الملك_عبدالعزيز إلى الذاكرة العربية والإسلامية، وإلى عهدة "شرف" وعدالة القضية الفلسطينية.

وأمس جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيد دعم المملكة للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أجرى، الأسبوع الماضي، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها خياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

وقال خادم الحرمين: "قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم"، ودعا إلى وجوب تحقيق السلام الشامل والعادل على اعتبار أن السلام خيار إستراتيجي، بما يؤدي إلى حل نهائي يحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".