الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون"

الإصابات المؤكدة بلغت مليونين و513 ألف إصابة.. التعافي بالسعودية 98%

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 78 مليون جرعة.

وقال المركز عبر حسابه في "تويتر": إن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2.513.002)، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2.483.669) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19.388) حالة.

وأضاف: أنَّ إجمالي لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (78.054.826) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي بالسعودية 98%.