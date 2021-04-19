مصر.. عودة حركة القطارات إلى طبيعتها على خط القاهرة- الإسكندرية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عودة حركة القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية"، وذلك بعد توقفها أمس، نتيجة انقلاب قطار "القاهرة - المنصورة" بعد خروجه عن القضبان بمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.
وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم بأن حركات القطارات عادت في الاتجاهين، بعد تحقيق اشتراطات السلامة والأمان كافة.
بعد توقفها أمس عقب انقلاب قطار إثر خروجه عن القضبان
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عودة حركة القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية"، وذلك بعد توقفها أمس، نتيجة انقلاب قطار "القاهرة - المنصورة" بعد خروجه عن القضبان بمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.
وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم بأن حركات القطارات عادت في الاتجاهين، بعد تحقيق اشتراطات السلامة والأمان كافة.