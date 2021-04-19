مصر.. عودة حركة القطارات إلى طبيعتها على خط القاهرة- الإسكندرية

بعد توقفها أمس عقب انقلاب قطار إثر خروجه عن القضبان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عودة حركة القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية"، وذلك بعد توقفها أمس، نتيجة انقلاب قطار "القاهرة - المنصورة" بعد خروجه عن القضبان بمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

‏وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم بأن حركات القطارات عادت في الاتجاهين، بعد تحقيق اشتراطات السلامة والأمان كافة.