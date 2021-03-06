ألمانيا تسجل 9557 إصابة جديدة و300 وفاة بكورونا

طبقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و492079 حالة بعد تسجيل 9557 إصابة جديدة.



وأوضحت البيانات أيضًا ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 71804 وفيات بعد تسجيل 300 وفاة.