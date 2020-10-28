لمخالفتها الارتداد النظامي.. إغلاق مجمعات تجارية شمال محايل عسير

"حافظ" لـ"سبق": البلدية أصدرت إنذارات عدة في السابق للتصحيح ولم يتم التجاوب

أغلقت بلدية محايل عسير عددًا من المحال التجارية والمولات والأسواق الكبيرة الواقعة بامتداد الطريق الرئيسي الشمالي للمحافظة؛ لمخالفتها الارتداد النظامي من الشارع العام، إلى جانب عدم توفير مواقف كافية للمركبات تتناسب مع مساحة السوق التجاري؛ ما يهدد سلامة مرتاديها والمارة، وذلك بعدما تسببت بحوادث مرورية عدة في أوقات سابقة.

وقال سعيد بن علي حافظ، رئيس بلدية محايل، لـ"سبق": إن البلدية أصدرت إنذارات عدة في أوقات سابقة، تدعو أصحاب تلك المتاجر للتعديل، وتصحيح المخالفات، إلا أنه لم يتم التجاوب؛ ما استدعى اتخاذ إجراءات الإغلاق وفق التعليمات المتبعة.

وأكد "حافظ" حرص البلدية التام ومتابعتها لتعديل الملاحظات، مثنيًا على كل مَن تعاون وتجاوب في سبيل ما من شأنه الخروج بنتائج إيجابية، تنعكس على تطوير وتنمية المحافظة.



