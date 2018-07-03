أمير عسير يطلب تقريرًا مفصلًا عن طريق حسوة وأسباب تعثره

يخدم 100 قرية وصرع 40 شخصًا ودفع عددًا من السكان للهجرة

وجّه أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود برفع تقرير فوري وعاجل عن مشروع طريق ونفق حسوة بمحافظة رجال ألمع، يبين تاريخ بداية استلام المشروع ونسبة الإنجاز وأسباب التعثر.

جاء ذلك بعد تعثر تنفيذ المشروع الذي أعتمد عام 1427هـ بعد 30 عاماً من مطالبات الأهالي.

وكانت وزارة النقل قد قالت في وقت سابق إن المشروع ينفذ على عدة مراحل وفق ما يعتمد له في ميزانية الوزارة السنوية.

الجدير ذكره أن المشروع ينفذ على مراحل وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 4 كيلومترات و800 متر وبقي المرحلة الثانية وهي الأهم بطول 1750 مترًا والمتمثلة في تنفيذ نفق عقبة حسوة.

وقال السكان إن المشروع بالإضافة إلى أنه مضى على بداية العمل فيه 12 عامًا فإنه قد قضى على أجزاء كبيرة من الغطاء النباتي الذي يمتاز به المكان وتسبب في إلحاق أضرار بعدد من المنازل جراء التفجيرات التي تتم بين الفينة والأخرى والتي نجم عنها تصدع بعض المنازل جراء تطاير الصخور وسقوطها على منازل السكان الذين كانوا يصبحون ويمسون على تلك التفجيرات التي كانت تتم دون سابق إنذار للسكان وخاصة أهالي القرى التي تحيط بالمشروع مثل قرية الصليل التي شهدت تضرر منازل ومزارع.

وقال المواطن محمد علي الحياني لـ"سبق"، إنه التقى مؤخرًا بنائب أمير عسير الأمير تركي بن طلال ووعده خيرًا، حيث إن المشروع يقع على بند الاستكمال وأشار إلى أنه التقى أيضاً في شهر شعبان الماضي بوزير النقل والذي وعد أيضًا باستثناء المشروع في مرحلته الثانية، وأضاف الحياني إلى أن تعثر المشروع الذي يخدم 100 قرية دفع ببعض السكان إلى الهجرة، وأن الطريق شهد مصرع أكثر من 40 شخصًا بسبب وعورته، إلى جانب تعذر وصول صهاريج المياه؛ ما دفع بالسكان إلى الاعتماد على المياه الراكدة ومياه الآبار غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.