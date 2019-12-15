"السحاري" للمستوى السادس بـ"التعليم" بعد نيْله للماجستير

هنّأت الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة التعليم، علي محمد السحاري بتحسين مستواه الوظيفي، وترقيته من المستوى الخامس إلى المستوى السادس، بعد نيْله درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

من جانبه، تَقدّم جميع منسوبي التعليم بمحافظتَي القنفذة والليث، وعدد كبير من الزملاء والأصدقاء والمحبين من جميع مناطق ومحافظات المملكة بأحرّ التهاني وصادق العبارات القلبية لزميلهم السحاري، بمناسبة حصوله على المستوى السادس في سلم الوظائف التعليمية ضمن قرار تحسين وزارة التعليم لنحو 168 معلمًا ومعلمة لهذا المستوى من الموفدين والمبتعثين، متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.

بدوره عبّر السحاري عن فرحته بحصوله على المستوى المستحق لهذا المنجز العلمي، وبعد نيله لهذه الدرجة العلمية‏، سائلًا الله عز وجل التوفيق والعون والسداد، وأن تكون هذه الترقية حافزًا له لتقديم المزيد من الجهد والعطاء، ويجعلها عونًا له في طاعة الله سبحانه وخدمة دينه ومليكه ووطنه.