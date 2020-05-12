جميل جلال.. مدرس "البدنية" ومطوف الملوك والرؤساء لأكثر من 70 عاماً

سيرة ذاتية نشرتها دارة الملك عبدالعزيز شملت مولده وتعليمه ووظائف تقلّدها

تحت عنوان "شخصيات تاريخية" نشرت دارة الملك عبدالعزيز، معلومات عن السيرة الذاتية لمطوف الملوك والرؤساء لأكثر من 70 عاماً جميل سليمان جلال؛ الذي طاف بالملك عبدالعزيز.

وبحسب تغريدة لها على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء، أكدت الدارة أن جميل جلال؛ وُلد عام 1353هـ، 1934 في مكة المكرّمة، وحفظ القرآن الكريم وتلقى تعليمه الأولي بالمدرسة الصولتية والفيصلية بمكة المكرّمة، والتحق بمعهد المعلمين وحصل على دورة تأهيلية للتدريس.

وبحسب الدارة، عمل جميل مدرساً للتربية البدنية عام 1380هـ، حتى 1405 هـ، من 1961 حتى 1985م، كما عمل مؤذناً بالمسجد الحرام لمدة ست سنوات، ثم عُين مطوفاً لأكثر من نصف قرن منذ عام 1367هـ، الموافق 1947 ميلادياً وكان عمره وقتها 15 عاماً.