"الصحة": تسجيل 3460 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 843 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 9 يناير 2022، تسجيل 3460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 578753 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 843 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 546614 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8893 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 141 حالة.