قرار المملكة بشأن الحج.. إشادات من الكونغو والنيجر: حرص وحماية

داود: لا يتعارض مع تعاليم الإسلام التي أتت لحماية الإنسان في دينه ونفسه

أعربت الجمعية الإسلامية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، تأييدها الكلي للقرار الذي صدر عن المملكة العربية السعودية بشأن تعليق الحج من الخارج وإقامته لأعداد محدودة من المقيمين في الداخل من مختلف الجنسيات.

وأفادت، في بيان لها، بأن هذا القرار يعكس حرص المملكة على صحة الحجاج خاصة، والمجتمعات في كل أنحاء العالم بصورة عامة.

إلى ذلك، ثمّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدينية والعرفية رئيس مكتب الترجمات بالنيجر عبده داود، قرار المملكة بإقامة شعيرة الحج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأشار إلى أن القرار لا يتعارض مع تعاليم الإسلام التي أتت لحماية الإنسان في دينه ونفسه وماله وعقله وعرضه.

وبيّن أن القرار جاء حماية وحفاظًا على صحة الإنسان، ويحد من انتشار فيروس كورونا بين المسلمين.

وأكد عبده داود تأييده ومنسوبي مكتب الترجمات الإسلامية بالنيجر هذا القرار الحكيم لقيادة المملكة التي تُواصل جهودها لتوفير كل الخدمات لضيوف الرحمن.