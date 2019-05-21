مفتي هونج كونج: المليشيات الحوثية تستفز المسلمين باستهداف مكة

قال لـ"سبق": نحن على ثقة أن هذه الصواريخ لن تصيب بيت الله الحرام

وصف مفتي هونج كونج الشيخ محمد أرشد إطلاق المليشيات الحوثية الصواريخ باتجاه مكة المكرمة قبيل انعقاد القمة الإسلامية المزمع عقدها الأيام القادمة في مكة المكرمة بأنه "استفزاز واضح للأمة الإسلامية وقادتها" ينبغي أن يردع. وقال: الجميع يستنكر أعمال هذه الفئة الطاغية الباغية التي جاوزت بإجرامها ما فعله أسيادها من قبل والتاريخ يعيد نفسه.

وأضاف لـ"سبق": نقف اليوم نحن مسلمو هونج كونج مع السعودية حامية الحرمين ومنبع الحكمة والريادة في خدمة الإسلام، وأن هذه البلاد اصطفاها الله أن تكون خادمة وحامية لحرمه الشريف.

وثمن مواقف السعودية التاريخية في الوقوف مع جميع المسلمين بالعالم، ومن باب العدل والإنصاف أن نتحد جميعاً مع السعودية ضد ما يمس كرامتنا ورمز عزنا، لأنه إذا أنتهكت مقدساتنا فقد ضاعت كرامتنا وهيبتنا بين الأمم.

وأردف "أرشد": نحن على ثقة أن هذه الصواريخ لن تمس بيت الله الحرام الذي حفظه الله من أبرهة الحبشي وسيحفظه من أحفاده وسيكون مآل هذه الصواريخ إلى البوار، نسأل الله أن يرد كيد الحوثيين في نحورهم ومن يقف خلفهم ويساندهم وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها وأمنها.