تفاصيل مثيرة عن "كورونا".. المسؤولون الصينيون تجاهلوا أوامر بمواجهته وانشغلوا بمأدبة جماعية

الرئيس علم بالفيروس قبل أسابيع من الإعلان عنه

كشف خطاب داخلي نشرته صحيفة "بيبولز ديلي" التابعة للحزب الشيوعي الصيني أمس، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، علم بتفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من تعامله بشكل علني مع المشكلة، وحثّ على اتخاذ إجراء حاسم لوقفه، حسبما أورد موقع "دوتش فيله" اليوم (الأحد).

وفي تفاصيل مثيرة حول مواجهة الفيروس في بداياته، ذكر الخطاب أن الرئيس الصيني أعلن في الرابع من فبراير الجاري أنه "طالب بالعمل لمنع وباء فيروس كورونا والسيطرة عليه في السابع من يناير الماضي، خلال اجتماع للقيادة العليا للحزب الشيوعي، لكن رد فعل مسؤولين في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي، التي كانت مركز التفشي، كان بطيئاً لاسيما مع إقامة مأدبة جماعية لـ40 ألف أسرة في 18 يناير، في محاولة لدخول موسوعة غينيس العالمية.

ويأتي كشف تفاصيل الخطاب بعد إقالة العديد من المسؤولين المحليين والإقليميين في هوبي؛ بسبب سوء تعاملهم مع الأزمة.