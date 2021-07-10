خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 57737 إصابة جديدة بكورونا و1509 حالات وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، إنها سجّلت 57737 إصابة جديدة و1509 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز حتى الآن الـ 19 مليون حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 531688.