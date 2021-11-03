بمناسبة تشكيل مجلس النادي الجديد.. نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل إدارة نادي القادسية

استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه، اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية أحمد بن سعيد غدران، وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل مجلس النادي الجديد.

وأكد الأمير أحمد بن فهد أهمية النوادي الرياضية لدعم مواهب الشباب واستغلال الإمكانيات التي وفرتها الدولة لدعم جميع الرياضات المختلفة ومشاركة الشباب في المحافل المحلية والدولية.

وقدّم "غدران" لنائب أمير المنطقة الشرقية تقريراً عن إنجازات النادي في الألعاب المختلفة، منوهاً بدعمه للنادي وأنشطته.