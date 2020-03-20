"الصحة": لا حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد مسجلة بالمدينة المنورة

دعت الجميع لأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم الانسياق للشائعات

أكدت صحة المدينة المنورة أنه لا صحة عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في المدينة المنورة.

وقالت صحة المدينة المنورة إن الحالات المسجلة يتم إعلانها بشكل رسمي من وزارة الصحة ‪@SaudiMOH وندعو الجميع لأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي، وعدم الانسياق وراء الشائعات