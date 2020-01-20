"جوجل" تضيف 120 لعبة جديدة لخدمة Google Stadia هذا العام

تمنح اللاعبين مزيداً من الألعاب للاختيار من بينها .. لا تشبه خدمات البث

كشف تقرير حديث أن شركة جوجل ستضيف ما يصل إلى 120 لعبة جديدة إلى منصة الألعاب الخاصة بها Google Stadia هذا العام، مما يمنح اللاعبين مزيداً من الألعاب للاختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بالألعاب المتاحة للعب عبر السحابة، لكن تجدر الإشارة إلى أن Google Stadia، على الرغم من أنها توصف بخدمة سحابية للألعاب، فهي لا تشبه خدمات البث الأخرى التي يدفع فيها المستخدم مبلغاً ثابتاً للوصول إلى محتوى بالمكتبة بالكامل، بحسب موقع 9to5google الأمريكي.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، سيضطر المستخدمون بدلاً من ذلك إلى دفع رسوم اشتراك شهرية وشراء كل لعبة على حدة، ولكن في الوقت نفسه لا يزال من الجيد أن توفر "جوجل" ما يصل إلى 120 لعبة جديدة إلى المنصة هذا العام؛ لأنه من شأن ذلك أن يوفر مزيداً من الخيارات للمستخدمين.

وإضافة إلى إطلاق ألعاب جديدة، فمن المتوقع أيضًا أن توفر "جوجل" مجموعة من الميزات الجديدة إلى Google Stadia التي طالب بها المستخدمون خلال الفترة الماضية، كما يتضمن ذلك دعم اللعب اللاسلكي عبر الويب باستخدام وحدة التحكم Stadia Controller، فضلاً عن إضافة الدعم للمساعد الرقمي Google Assistant، وأيضاً اللعب بدقة 4K على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وهي الميزة التي كانت متوافرة سابقاً من خلال جهاز Chromecast Urtla فقط.

يُذكر أنه في الوقت الحالي لا يمكن تشغيل خدمة Google Stadia سوى على هواتف جوجل فقط، لكن التقارير الأخيرة أوضحت أن شركة جوجل تعتزم جلب خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها إلى مزيدٍ من أجهزة الأندرويد غير التابعة لها.