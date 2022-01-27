تحت رعاية الملك.. أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين الشريفين

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل نادي سباقات الخيل، على كأسي خادم الحرمين الشريفين.



وعند وصوله ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسمو الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل .



وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأ السباق في الشوط الثامن على كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج ( فئة 1 محلية) وحقق المركز الأول الجواد ( المبير) للمالك نغيمش بن فهد العجمي، وتوج الفائز نغيمش العجمي.



وبدأ الشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين ( فئة 1 محلية) المؤهل لكأس السعودية وحقق الجواد ماكينج ميرا كلس للمالك الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وتوج أمير منطقة الرياض الفائز الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.



وشهد الحفل شوطًا مخصصًا للمنافسة على "هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين" على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزته 120 ألف ريال، بالإضافة إلى الهدية العينية لصاحب الجواد الفائز، وحقق المراكز الثلاثة الأول: الأول الخيال سلطان الميموني، والثاني الخيال أحمد الشرار والثالث الخيال محمد الشريماء.



حضر الحفل: الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز والأمير بندر بن ثنيان بن سعود والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وجمع من جمهور وهواة الفروسية.