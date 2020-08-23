سفير بكين بالرياض يكشف آخر مستجدات اللقاح الصيني: بدأنا الاستخدام الطارئ

إطلاق المرحلة الـ3 وتطعيم 20 ألفاً.. سلامته جيدة جداً والفعالية تحت المراقبة

قال السفير الصيني بالرياض تشن وي تشينغ، اليوم إنه تم إطلاق المرحلة III من التجارب السريرية للقاح Sinopharm دوليا، مبينا أنه حتى الآن تم تطعيم أكثر من 20000 شخص، مما يشير إلى أن سلامته جيدة جدا، والفعالية تحت المراقبة، مما يستحق التطلع إليه.



وتابع السفير عبر حسابه في تويتر: كما بدأت Sinovac المرحلة III من التجارب السريرية دوليا، وسيدشن Cansino المرحلة III قريبا.



وقال: بدأت #الصين الاستخدام الطارئ لـ #لقاح #كورونا يوم 22 يوليو. والهدف من ذلك هو إقامة حاجز للتحصين في فئات خاصة مثل عاملي الطب والوقاية من الأوبئة، ومفتشي الحدود، والمسؤولين والعاملين في الخدمات العامة الأساسية.



وأضاف: وفقا لأحدث البيانات الصادرة من #منظمة_الصحة_العالمية حتى الآن، دخلت 7 لقاحات في العالم المرحلة الثالثة من الاختبار السريري، و4 منها صينية.