"تعليم رجال ألمع" تقدِّم عددًا من ورش العمل والخطط

لتجويد التعليم وتحسين نواتج التعلم

شرعت إدارة تعليم رجال ألمع في تقديم عدد من الخطط الإجرائية وورش العمل والاجتماعات المشتركة مع الأقسام ذات العلاقة بتجويد التعليم، وتحسين نواتج التعلم، تزامنًا مع توجيهات وزارة التعليم.

يأتي ذلك لطرح حزمة من البرامج والدورات التدريبية التي تهيئ الميدان التعليمي لتحقيق أعلى النتائج، وترفع من مستوى المهارات والمعارف المستهدفة وزاريًّا.

وقال مدير التعليم، الدكتور أحمد العمري، إن إدارة التعليم قد بدأت في تنفيذ اختبارات محاكية لاختبارات الدراسة الدولية (PIRLS) لجميع طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف بأن ذلك لقياس وتطوير مهارات الطلبة اللغوية عبر منصة "مدرستي"، وفي ضوئها تم تحليل النتائج، ووضع الخطط المناسبة للمعالجة.

وتابع: "كما تعتزم الإدارة تنفيذ مشروع التدريب على استراتيجيات تدريس الفهم القرائي، الذي يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية أداء مشرفي ومعلمي اللغة العربية والصفوف الأولية، وكل معلمي المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية؛ لتمكين المعلمين والمعلمات من إكساب الطلاب مهارة الفهم القرائي، والوقوف على مستوياتهم بشكل أسبوعي عبر منصة "مدرستي".

وواصل: "شُكّلت منذ وقت مبكر لجان مشتركة من الاختبارات والقبول والإشراف التربوي والتطوير المهني (بنين - بنات) للمراجعة الدائمة والمتابعة المستمرة؛ بهدف دعم السياسات والمشروعات والبرامج التي تسهم في رفع مستويات الطلبة".