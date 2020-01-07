"عمل القصيم": الفتاة المتسلقة لأحد المباني بالرس لم تشتكِ من العنف

"وحدة الحماية" باشرت الحادثة والتقت بها وبحثت ظروفها

قالت العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم: إن الفتاة التي تسلّقت أحد المباني بالرس لم تتعرض لأي شكلٍ من أشكال العنف الأسري.

وقالت العلاقات العامة في ردٍّ على تساؤل "سبق": "فرع وحدة الحماية وقف على الحادثة، وبحث في ظروفها، وقابل الفتاة"، ولم تشتكِ من أي عنف وعلاقتها مع أسرتها جيدة".