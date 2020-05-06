الليلة.. "التوعية الوقائية" يحلل مضامين الدراما الرمضانية

في أمسية يقدمها الدكتور "القحطاني" وتُبث العاشرة مساءً

يُسلّط برنامج جمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ) الرمضاني، الضوء على المسلسلات الرمضانية ومدى توافقها مع قيم وثقافة المجتمع السعودي، وذلك استناداً إلى ما يسمى بمفهوم محو الأمية الإعلامية (Medial Literacy).

ويقدم العضو المؤسس بجمعية التوعية الوقائية للشباب الدكتور عبدالرحمن القحطاني عبر أمسية رمضانية، مضامين المسلسلات السعودية والخليجية التي تُعرض خلال شهر رمضان، تحت عنوان محو الأمية الإعلامية والدراما الرمضانية.

وأشار "القحطاني" إلى أن "محو الأمية الإعلامية" من المفاهيم الحديثة عالمياً؛ والتي تهدف في بعض وظائفها إلى تقييم وتحليل الرسائل والمضامين الإعلامية أيا كانت، سواءاً نصية أو مرئية أو مسموعة بما فيها المسلسلات والأفلام والأغاني والبرامج الحوارية وغيرها، ومن ثم معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية فيها، وكشف التحيزات والرسائل المبطنة.

وأضاف أن هناك العديد من المنظمات الدولية التي تُطالب الدول بتطبيق هذا المفهوم عبر المناهج الدراسية والبرامج التوعوية، يأتي في مقدمتها منظمة اليونسكو، كما تُعد "محو الأمية الإعلامية" جزء من المناهج الدراسية في العديد من الدول يأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا.

وتشمل الأمسية التعريف بهذا المفهوم وعناصره وتطبيقاته، كما سيتم استخدام هذا المفهوم لتحليل ونقد عدد من المسلسلات السعودية والخليجية التي تُبث في هذا الشهر الكريم، وستكون أمسية "القحطاني" عبر حساب "تويتر" جمعية التوعية الوقائية للشباب @ksa_shamkh، اليوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساء.

يُذكر أن بعض المسلسلات احتوت على العديد من المضامين السلبية والرسائل الخاطئة، إضافة إلى الترويج لبعض السلوكيات الخطرة والمهددة لثقافة وصحة المجتمع.