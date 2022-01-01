الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مناطق واسعة غرب شبوة

أعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على مناطق واسعة غرب شبوة.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة ، وأكد التحالف أن استهدافات عملياته في مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرا إرهابيا .

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01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 04:32 PM

الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مناطق واسعة غرب شبوة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على مناطق واسعة غرب شبوة.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة ، وأكد التحالف أن استهدافات عملياته في مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرا إرهابيا .

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