المملكة والسلطنة توقعان مذكرات تفاهم في المجال الإعلامي.. والقصبي: دور مفصلي

تنسيق مشترك بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع لتبادل كافة التشريعات والخبرات والرأي

وقّعت السعودية وسلطنة عُمان مذكرات تفاهم في المجال الإعلامي تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات: الأنباء والإعلام المرئي والمسموع والمقروء، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى السلطنة وتستغرق يومين.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، وقع المذكرة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلّف، مع الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العماني، بفندق قصر البستان اليوم.

وتتضمن المذكرات، التنسيق المشترك بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع لتبادل كافة التشريعات والخبرات والرأي حول كل ما من شأنه أن يساعد في عملية ضبط المحتوى الإعلامي والأخلاقي للقنوات الفضائية ومحطات إذاعات FM والإعلام على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) والمصنفات الفنية ومحتوى الألعاب الإلكترونية وتبادل المعلومات في هذا المجال.

كما تضمنت تبادل الدراسات العلمية والأبحاث والخبرات في مجال الرصد الإعلامي والإلكتروني والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي كافة والتعاون في مجالات إنتاج المحتوى الإعلامي وصناعة السينما وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بمجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.

وقال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في تصريح لوكالة الأنباء العمانية وتلفزيون سلطنة عمان: إن الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية إلى سلطنة عُمان تشكل امتداداً للزيارة التاريخية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى مدينة نيوم وتعد بداية الجولة الخليجية لتعزيز العلاقات وتوثيقها بين الشعوب الخليجية.

وأوضح أن مذكرات التفاهم في المجال الإعلامي ستعمل على تقارب الشعوب فيما بينها، وأن دور الإعلام مفصلي في التعريف بسلطنة عمان في المجالات كافة، من بينها: السياحي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي من خلال إبراز كافة الفرص التي من الممكن أن تكون محط استثمار لإخوانهم في المملكة العربية السعودية، وكذلك فيما يتعلق بالفرص المتاحة في المملكة.

وتهدف المذكرات إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الأنباء وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين الشقيقين، إضافة إلى استقبال خدمات كل طرف وصوره ونشراته الإخبارية وتبادل المعلومات التقنية المتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية.