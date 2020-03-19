السديس يتابع سير الأعمال "إلكترونيًّا" ويؤكد تكثيف الإجراءات الاحترازية

بغرض منع انتشار عدوى فيروس كورونا بين قاصدي المسجد الحرام والنبوي

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالاجتماع مع عدد من قيادات الرئاسة عن بُعد عبر خدمة الاتصال المرئي مع منسوبي الرئاسة العامة لمتابعة سير الأعمال في الحرمين الشريفين.

وأكد ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ بغرض منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكان قد وجّه بتفعيل التواصل الإلكتروني تنفيذًا للأمر الكريم بتعليق دوام الموظفين في المقرات الحكومية، وتفعيل العمل عن بُعد؛ حرصًا على تيسير الخدمات للمستفيدين من خدمات الرئاسة دون الحاجة لمراجعة مقرها؛ وذلك ضمن جهود الدولة -رعاها الله- في مكافحة فيروس كورونا.

وفي ذات السياق كانت الرئاسة قد أعلنت عن خطتها التقنية لتسيير أعمالها عبر عدد من المنصات، تَمَثّلت في البريد الإلكتروني للمنسوبين، ونظام الاتصالات الإدارية والموارد البشرية.

يُذكر أن الرئاسة العامة باشرت أعمالها عن بُعد فور صدور الأمر الملكي بتعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية لمدة (١٦) يومًا، مع تقليص الأعداد للحد الأدنى للقيام بالأعمال الخدمية والميدانية.