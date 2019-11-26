"آل مغيرة" يدشن جائزة الموظف الإداري المتميز بتعليم الأفلاج

مدير التعليم يثمن جهود منسوبي المركز

رأس مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس التميز، ودشن جائز الإداري المتميز.



وجاء في الاجتماع الذي حضره المساعد للشؤون المدرسية فهد الحقباني، وأعضاء مجلس التميز بتعليم الأفلاج؛ استعراض جدول أعمال المركز وخططه المستقبلية لتطوير العمل التربوي والإداري.



كما استعرضت مساعدة مدير مركز التميز، حصة الحامد؛ إقامة ملتقى التميز، تطرقت فيه إلى عدة جوانب وأهداف عن إقامة ملتقى للتميز، ومعرض مصاحب لبعض الممارسات والمبادرات المتميزة في الميدان التعليمي.



بعدها بدأ مشرف التميز سالم الحامد، بعرض تدشين جائزة الموظف الإداري المتميز؛ حيث اشتمل العرض على التعريف بالجائزة وأهدافها ومعاييرها والأقسام والإدارات المستهدفة، وشهد ذلك نقاشًا حول المحاور المطروحة واتخذ المجلس التوصيات خلالها.



وفي نهاية الاجتماع ثمّن مدير التعليم لمنسوبي مركز التميز، جهودهم، وبارك انطلاق الجائزة؛ لما لها من تحفيز وتطوير للعمل الإداري والموظفين.



من جهته أكد مدير مركز التميز بتعليم الأفلاج أمين مجلس التميز، أن هذه الجائزة تأتي نظرًا لأهمية ما يقوم به الموظف الإداري ودور التحفيز له؛ كون الموظف الإداري من ركائز العمل المهمة التي يقوم عليها العمل التعليمي. ونظرًا لحاجة هذا الموظف للتحفيز والتطوير وإبراز جهود الكوادر المتميزة في الممارسات الإدارية، وزيادة إنتاجية العمل واستدامة التميز وتقدير الموظفين المتميزين؛ جاء إطلاق وتدشين الجائزة.