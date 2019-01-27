اختراق حساب "تعليم المخواة" للمرة الثانية خلال عام

الإدارة استعادت حسابها وأكدت أنها ستلاحق المخترق قانونيًّا

تعرَّض حساب إدارة التعليم بمحافظة المخواة في "تويتر" للاختراق. وقد قامت إدارة التعليم باستعادة حسابها، وأكدت أنها ستلاحق المخترق قانونيًّا.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر العمري لـ"سبق" أنه تم اختراق حساب إدارة التعليم مساء أمس، وتم استعادة الحساب -ولله الحمد- من قِبل الفريق التقني.

وأضاف "العمري" بأن الإدارة استكملت إجراءاتها النظامية بحق المخترق، وملاحقته قانونيًّا، وذلك وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تم فيها اختراق حساب إدارة تعليم المخواة خلال هذا العام. ‫