"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 202 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 544985 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 202 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 533632 حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8565 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2788، والحالات الحرجة 803 حالات.