نجران.. حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تتواصل حتى 7 مساءً

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل تأثيرها محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 10:10 AM

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل تأثيرها محافظات عدة

نجران.. حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تتواصل حتى 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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