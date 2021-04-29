"ممتثل".. حملة تنفذها "أمانة مكة" على المراكز التجارية.. هذه أهدافها

تضمَّنت مشاركة وحدة الرقابة النسائية بوكالة البلديات

دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص حملة "ممتثل" في المراكز التجارية؛ لتعزيز الجهود التوعية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية لدى أفراد المجتمع كافة.



وانطلقت الحملة بحضور المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، ووكيل أمين العاصمة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي وعدد من ممثلي الجهات المعنية.



وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف أن الحملة تهدف إلى دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، والشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.



وقال "الشريف": "إن من ضمن الرسائل التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي، وهي تأتي ضمن الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كوفيد 19"، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض؛ حفاظًا على الصحة العامة".



وتضمَّنت الحملة مشاركة وحدة الرقابة النسائية بوكالة البلديات من خلال نشر الوعي الصحي وتقديم التوعية العامة وعرض الطرق الوقائية الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وحث مرتادي الأسواق على أخذ اللقاح ومواصلة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الوقائية للتقليل من نسبة انتشار الفيروس.