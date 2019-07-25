غارات إسرائيل على جنوب سوريا قتلت 6 إيرانيين

بين الضحايا 3 عناصر تابعين لنظام الأسد

قتل ستة إيرانيين في الضربات التي شنتها إسرائيل أمس، واستهدفت جنوب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الخميس).

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن تسعة مقاتلين قضوا في هذا الاستهداف هم: ثلاثة سوريين، وستة إيرانيين، وفقًا لما أوردت قناة "فرانس 24".

وكان المرصد ذكر أمس أن صواريخ يرجح أنها اسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب سوريا قريبة من مرتفعات الجولان، بينها تل الحارة في محافظة درعا، ومنطقتا نبع الصخر، وتل الأحمر في محافظة القنيطرة.

وشنت إسرائيل منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، مئات الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية، وأخرى لميليشيا حزب الله اللبناني، إضافة إلى مواقع للنظام السوري.