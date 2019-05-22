بهذه الطريقة تتعامل مدارس الصين مع انتشار المحمول بين التلاميذ

تهدف إلى التأكيد على دوره السلبي في التأثير على مستواهم العملي

أعلنت العديد من المدارس الصينية الخاصة الحرب على الهواتف المحمولة المنتشرة بين التلاميذ؛ حيث إن كل مدرسة يوجد بها تلميذ معه هاتف محمول، لا يتم سحبه منه أو مطالبته بعدم اصطحابه معه خلال تواجده في الفصل، ولكن على الفور فإن الهاتف يتعرّض للكسر والتدمير.

ووفق "روسيا اليوم" تهدف المدارس الصينية إلى التأكيد على أن الأطفال في هذا السن الصغير ليسوا في حاجة إلى استخدام المحمول، فضلًا عن دوره السلبى في التأثير على مستواهم العملي خلال الدراسة بالمدارس.