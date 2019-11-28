حيًّا بكيس نفايات.. العثور على طفل بجوار مجمع مدارس بمكة وفيديو متداول!

بلاغ من مواطن باشرته جهات الاختصاص بدعم أمني وسلّمته لمستشفى الولادة

يتولى مركز شرطة جرول بالعاصمة المقدسة، التحقيق في واقعة العثور على لقيط بجوار أحد المواقع الحكومية مساء أمس.

وتفصيلًا، تلقّى مركز العمليات الموحد بلاغًا من مواطن يُفيد بأنه عثر على طفل ملفوف بكيس نفايات أسود بجانب مجمع مدارس حكومي بحي الزاهر؛ لتباشر جهات الاختصاص -مدعومة بفرقة أمنية- البلاغ والكشف على الطفل من قِبَل فِرَق الهلال الأحمر؛ للاطمئنان على صحته، واتضح أنه على قيد الحياة، وتم تسليمه لمستشفى الأطفال والولادة بمكة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله، قد وثق حادثة العثور على لقيط بجانب مجمع مدارس مساء أمس بمكة.