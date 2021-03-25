عمومية "حياتنا" الثامنة تمنح مجلس الإدارة صلاحيات جديدة

والفرصة في استثمار الفائض من الإيرادات

عقدت الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" جمعيتها العمومية الثامنة، مساء الأربعاء، بحضور ممثلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض التقرير المالي والإداري لعام 2020م، والموازنة التقديرية لعام 2021م.

كما تم إقرار عدد من السياسات التي تمنح مجلس إدارة الجمعية الفرصةَ في استثمار الفائض من الإيرادات لتحقيق الاستدامة المالية لموارد الجمعية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عاطف بن محمد سرور، بالكلمة الافتتاحية: إن الجمعية قد مرت بمرحلة الهوية وهي مرحلة رسوخ فكرة التوعية والتثقيف الصحي لدى المجتمع، وكذلك الجهات الرسمية والقطاع الخاص.

ثم مرحلة التأسيس والنضوج وتتوجت بشراء وقف للجمعية والاستفادة من دخله في دعم برامج وأنشطة الجمعية، ثم مرحلة الاستدامة وهي المرحلة التي نعيشها حالياً التي تتطلب من الجمعية العمومية الموافقة على تحويل الجمعية إلى جمعية نفع عام واعتماد سياسة الاستثمار والمراجعة الداخلية.

وقال مدير إدارة العلاقات والإعلام ماجد الشمري: إن جمعية "حياتنا" هي الجمعية الوحيدة المرخصة لتقديم التوعية والتثقيف الصحي في جميع مناطق المملكة.

وأضاف أنها أتاحت لائحتها الأساسية الجديدة إمكانية افتتاح الفروع في المناطق الأخرى، كما أن الجمعية ستطلق أول استثماراتها في القطاع الصحي من خلال تدشين عيادة "حياتنا" الافتراضية بعد شهر رمضان المبارك.