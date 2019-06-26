اتحاد الإعلام الرياضي ينظّم دورتَي "الفنون الصحفية" و"أدوات المراسل"

اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، مساء اليوم، دورتين تدريبيتين بالتزامن؛ كانت الأولى تحت عنوان "الفنون الصحفية"، والتي قام على تقديمها محمد ثروت _ من جمهورية مصر العربية - فيما كانت الأخرى تحت عنوان "أدوات المراسل الصحفي" قام بتقديمها الأستاذ نبيل نجم الدين _ من جمهورية السودان. وقد استمرت الدورتان ثلاثة أيام من 24_26 يونيو، وتأتي هذه الجهود الحثيثة من الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في إطار خطة طموحة لصناعة جيل إعلامي شاب وصقله وتدريبه لمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.