خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من سلطان عُمان في وفاة "الأمير متعب"

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية عزاء ومواساة من أخيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.
وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له -بإذن الله- الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة الحاكمة الصبر والسلوان.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية عزاء ومواساة من أخيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.
وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له -بإذن الله- الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة الحاكمة الصبر والسلوان.