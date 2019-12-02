خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من سلطان عُمان في وفاة "الأمير متعب"

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية عزاء ومواساة من أخيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له -بإذن الله- الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة الحاكمة الصبر والسلوان.