32 شركة سعودية تستعرض منتجاتها في معرض جايتكس 2019

ضمن جناح "الصادرات السعودية" للمرة السادسة على التوالي

ساهمت (الصادرات السعودية) في تمكين 32 شركة سعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من التواجد وعرض منتجاتها في ثالث أكبر حدث في العالم في مجال التقنية، والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال جناح الهيئة المشارك في معرض جايتكس للتقنية 2019.

وتأتي المشاركة السادسة على التوالي لهيئة تنمية الصادرات السعودية في معرض جايتكس للتقنية 2019؛ بهدف تعزيز وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في مجال التقنية والترويج للمنتجات والخدمات السعودية بما يضمن زيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية ويعزز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي.

وتجاوزت صادرات السعودية من المنتجات التقنية خلال السنوات الخمس الماضية ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي، و1.7 مليار في عام 2018م فقط، حيث تم تصدير أكثر من 75 منتجاً من منتجات عالية التقنية أبرزها (قطع أجهزة الاتصالات المتنقلة، الدوائر المتكاملة الإلكترونية، قطع أجهزة معالجة المعلومات والحاسب الآلي).

وتعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية على تنمية الصادرات غير النفطية ورفع مساهمتها في إجمالي قيمة الناتج المحلي تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 التنموية، وذلك من خلال تطوير البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وكذلك تنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير ورفع الجاهزية التصديرية للمنشآت، بالإضافة إلى تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة وتيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين.

ويأتي حرص الهيئة على فتح المجال للشركات السعودية للمشاركة تحت مظلتها في المشاركات الدولية والإقليمية في أبرز المعارض والفعاليات التجارية والاقتصادية، في إطار سعيها إلى تطوير منصات مبتكرة تساهم في التعريف بالمنتج السعودي والترويج له، بالإضافة إلى إتاحة فرص عقد لقاءات مطابقة الأعمال مع الشركاء والعملاء في الأسواق المختلفة وكذلك الاطلاع على التوجهات والمستجدات المصاحبة لأفضل ممارسات التجارة والصناعة حول العالم.