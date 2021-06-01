شرطة الرياض تضبط مقيمين يديران منزلاً لتصنيع الممنوعات وترويجها

ضبط داخله 6 عاملات متغيبات وجرى إحالتهن لجهة الاختصاص

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من ضبط مقيمين من الجنسية السريلانكية في العقدين الرابع والخامس من العمر يديران منزلاً في أحد أحياء مدينة الرياض اتخذاه وكرًا لتصنيع الممنوعات وترويجها، وضبط في المنزل ست عاملات متغيبات عن العمل من الجنسية السريلانكية، جرى إحالتهن لجهة الاختصاص.

وأبان أنه تم إيقاف المتهمَينْ واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

