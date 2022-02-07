البرلمان العراقي يضطر إلى رفع جلسة انتخاب رئيس البلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني

حضر 58 نائبًا من أصل 329

رفع مجلس النواب العراقي جلسته التي كانت مقررة اليوم (الاثنين) لانتخاب رئيس للبلاد؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للنواب.

وقررت هيئة رئاسة البرلمان تحويل الجلسة إلى تداولية، بعد حضور 58 نائباً فقط من أصل 329.

وشهدت الجلسة التداولية نقاشاً في عدد من القرارات التي لا تحتاج إلى تصويت نيابي، وفقاً لـ"الحرة".

والنصاب القانوني لالتئام مجلس النواب هو الثلثان من بين 329 عضواً، في حين أعلنت كتلة التيار الصدري المكونة من 73 نائباً مقاطعة الجلسة السبت الماضي.