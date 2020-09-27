متقاعدون بلا رواتب بـ"تعليم شقراء".. تأخير وتعبئة البيانات قبل 9 أشهر!

صرف جزء من راتب أغسطس اليوم.. و27 يومًا ولا تفسير للتأخير من الإدارة

ظل متقاعدو ومتقاعدات تعليم شقراء منذ الشهر الماضي بدون رواتب تقاعدية؛ إذ لم يُصرف لهم راتب الشهر الماضي وراتب الشهر الحالي؛ رغم أنهم قد أنهوا تعبئة بيانات التقاعد منذ شهر ربيع الثاني ١٤٤١هـ؛ فيما تم صرف جزء من راتب الشهر الماضي الخاص بالتعليم صباح اليوم، بعد مطالبات للإدارة وتواصل مع "سبق".

وتفصيلًا، تفاجأ متقاعدو ومتقاعدات التعليم بشقراء، بعدم نزول رواتبهم للشهر الماضي (شهر ٨ ميلادي)، والذي يتوزع بين إدارة التعليم وبين مصلحة التقاعد؛ كون تقاعدهم تم تحديده في ٢٨ من شهر ذي الحجة ١٤٤١هـ؛ مما يعني أن جزءًا من شهر ٨ الميلادي سيُصرف من إدارة التعليم والجزء الآخر من مصلحة التقاعد.

عندها قام المتقاعدون بالتواصل مع إدارة التعليم في ١٠ محرم ١٤٤٢- ٢٧ أغسطس (موعد صرف رواتبهم)؛ متسائلين عن سبب عدم صرف رواتبهم التي تخص التعليم ورواتبهم التقاعدية، مؤكدين أن لديهم التزامات مالية تتطلب سرعة صرفها بشكل عاجل.

وبعد مراجعة عدد من المتقاعدين لإدارات التعليم، أفادوهم بضرورة تعبئة بعض الأوراق لرفعها للوزارة؛ رغم أنهم قد قاموا باستكمال المتطلبات منذ ٩ أشهر والتي بناء عليها صدرت الموافقة على تقاعدهم، وقالوا: لم تطلب منا الإدارة طيلة الـ٩ أشهر الماضية أي أوراق أو بيانات وكذا لم تذكر وجود نواقص لدينا؟!

ثم تواصل عدد من المتقاعدين والمتقاعدات مع "سبق" بشأن المشكلة، والتي بدورها تواصلت مع متحدثة التعليم في ٣٠ أغسطس (أي قبل ٢٧ يومًا)، وتم إرسال الاستفسار لمتحدثة التعليم التي قالت: "تم التواصل مع الأقسام المعنية، وسنزودكم بالرد"، ثم أضافت: "تم الإرسال للقسم المختص وسنزودك بالرد"؛ إلا أنه لم يأتِ رد حتى الآن؛ برغم مضيّ ٢٧ يومًا على تواصل "سبق" مع متحدثة التعليم.

وفي صباح اليوم الأحد ٢٧ سبتمبر، تَواصل المعلم المتقاعد محمد الحسن مع "سبق"، وأشار إلى أن جزءًا من راتب شهر ٨ ميلادي الخاص بالتعليم قد صُرف لهم اليوم؛ بعد تأخر شهر كامل؛ إذ كان من المفترض أن يُصرف في ٢٧ من الشهر الميلادي الماضي.

كما أكد أن جزءًا من راتب الشهر الماضي الخاص بالتقاعد لم يُصرف حتى الآن، إضافة للراتب التقاعدي للشهر الحالي؛ مناشدًا بسرعة صرفها أسوة بإدارات التعليم الأخرى.