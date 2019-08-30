الأهلي يتعاقد مع المجحد حتى 2024

أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ؛ التعاقد مع محمد المجحد لاعب خط وسط فريق الفتح.

وقالت إدارة الأهلي إنه تم التوقيع مع اللاعب بعقد يمتد حتى 2024.

وتعد هذه ثالث صفقة للأهلي هذين اليومين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث تعاقد مع التونسي يوسف بلايلي، والبرازيلي لوكاس ليما.

10

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440 06:56 PM

الأهلي يتعاقد مع المجحد حتى 2024

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

2 1,894

أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ؛ التعاقد مع محمد المجحد لاعب خط وسط فريق الفتح.

وقالت إدارة الأهلي إنه تم التوقيع مع اللاعب بعقد يمتد حتى 2024.

وتعد هذه ثالث صفقة للأهلي هذين اليومين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث تعاقد مع التونسي يوسف بلايلي، والبرازيلي لوكاس ليما.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019