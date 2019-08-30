الأهلي يتعاقد مع المجحد حتى 2024

أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ؛ التعاقد مع محمد المجحد لاعب خط وسط فريق الفتح.

وقالت إدارة الأهلي إنه تم التوقيع مع اللاعب بعقد يمتد حتى 2024.

وتعد هذه ثالث صفقة للأهلي هذين اليومين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث تعاقد مع التونسي يوسف بلايلي، والبرازيلي لوكاس ليما.