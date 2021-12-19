الحجرف مشيدًا بالمبادرة السعودية: الحاجة ملحة لتقديم مساعدات للشعب الأفغاني

عبّر عن دعم مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضرورة الاستجابة الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، مثمنًا جهود منظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد.

وأشاد الأمين العام بمبادرة المملكة العربية السعودية، دولة الرئاسة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، للدعوة بعقد الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان والذي ينعقد في إسلام أباد اليوم الأحد .



وعبر الأمين العام عن دعم مجلس التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان وكذلك دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتنسيق الجهود وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني لما لذلك من أهمية قصوى للحد من تداعيات الوضع في أفغانستان وانعكاسه على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

واجتمع اليوم ممثلو 57 دولة إسلامية، الأحد، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بشكل استثنائي لمحاولة حل الأزمة الإنسانية في أفغانستان.



ويعد هذا الاجتماع لدول منظمة التعاون الإسلامي، أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ سقوط الحكومة السابقة في أغسطس، ويُتوقع أن تنتهي القمة التي تستمر يومًا واحدًا، بوعود بتقديم مساعدات، حسبما ذكرت "فرانس برس".



يأتي اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، بعد أن جمّد المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات والأصول، بعد عودة طالبان إلى السلطة، ما يهدد بأزمة إنسانية كبيرة مع اقتراب فصل الشتاء في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.



وتقول الأمم المتحدة إن أفغانستان تواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم" بينما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة خطيرة مقبلة.