أمانة الشرقية تدخل موسوعة "غينيس" بأكبر شعار لـ"السعودية الخضراء"

٦٢٥٠ شجرة من "الجاتروفيا" بحي الشاطئ مقابل كورنيش الواجهة البحرية

دخلت أمانة المنطقة الشرقية موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بتنفيذها أكبر شعار لمبادرة "السعودية الخضراء"، حيث نجحت بزراعة ٦٢٥٠ شجرة من أشجار "الجاتروفيا" في مثلث بحي الشاطئ مقابل كورنيش الواجهة البحرية بالدمام، على مساحة إجمالية بلغت 6200 متر مربع، مشكّلة شعار "السعودية الخضراء"، بمشاركة أكثر من 400 متطوع ومتطوعة، وتحقيق أكثر من 200 ساعة تطوع.

ومنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بهذه المناسبة، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، شهادة موسوعة غينيس نظير تحقيق الأمانة هذا النجاح، وشهادة مماثلة لوكالة الخدمات بالأمانة "الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية".

كما سلم شهادة، منحت من نفس الموسوعة، لإدارة دعم وتمكين الأمانات تسلمها وكيل الوزارة للتراخيص والامتثال المشرف العام على إدارة دعم وتمكين الأمانات المهندس عبدالله بن سعيد لتحقيق أمانة الشرقية هذا الإنجاز.

وأكد أن هذا الإنجاز الكبير هو نتيجة تضافر جهود الجميع في أمانة المنطقة الشرقية من خلال المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء ونصيب الفرد منها عبر عمليات التشجير وإنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء بهدف رفع جودة الحياة واستمرار عملية التشجير وتعزيز الغطاء النباتي فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي وتنميته تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، مشدداً على أهمية التشجير في الحفاظ على التوازن البيئي، ودوره في تنقية الهواء.

من جهته، أشار أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة الأمانة الاستراتيجية الرامية إلى تحسين جودة الحياة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحييد الآثار الناتجة لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، من خلال عدة مبادرات أطلقتها الأمانة مثل "شرقية خضراء"، التي نجحت من خلاله في تنفيذ أكبر شعار لمبادرة "السعودية الخضراء"، عبر استخدام أنواع من الأشجار المزروعة التي تتميز بتحملها لدرجات الحرارة والبرودة واستهلاكها المتوسط للمياه.

بدوره، ثمن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال والمشرف العام على إدارة دعم وتمكين الأمانات المهندس عبدالله بن سعيد هذا الإنجاز الذي تحقق، والذي يعد إنجازًا لجميع منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولمنسوبي أمانة المنطقة الشرقية في تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة ورفع نسبة التشجير في المملكة بشكل عام والشرقية بشكلٍ خاص.

وذكر أن هذه الشهادة هي بمثابة رسالة شكر لجميع العاملين في القطاع البلدي وأمانة الشرقية على هذه الجهود الكبيرة في زيادة الرقعة الخضراء.

وأكد أن هناك تنسيقًا مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لاختيار أنواع النباتات وأن هناك خدمة في بعض الأمانات لاختيار أنواع معينة من الشتلات يقوم المواطن باختيارها ويتم توفيرها له وإيصالها وزراعتها في منزله بالمجان.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على رفع جودة الحياة ومعالجة التشوه البصري والانتقال إلى مرحلة تحسين المشهد البصري والحضري من خلال عمليات التشجير.