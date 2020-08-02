شاهد من مكة.. إغلاق صالون حلاقة مخالف تَحَوّل إلى مطعم شعبي!

تديره عمالة وافدة دون شهادات صحية.. واستدعاء الكفيل لمراجعة البلدية

تَمَكَّن مراقبو بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، من الكشف عن محل مخالف للنشاط التجاري المرخص له، بأحد الأحياء العشوائية ضمن نطاق البلدية.

وتفصيلًا، أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن مراقبي قسم الرقابة الصحية في البلدية، ومن خلال جولاتهم المستمرة على الأسواق العشوائية، تمكنوا من ضبط محل غير مرخص يمارس نشاط تقديم الأكلات الشعبية بلوحة صالون حلاقة.

وقال "مكاوي": إن المحل يدار من قِبَل عمالة وافدة مخالفة، دون توفر شهادات صحية؛ مشيرًا إلى إتلاف الأطعمة، ومصادرة أنابيب الغاز والأواني المستخدمة، وإغلاق المحل فورًا، واستدعاء الكفيل لمراجعة البلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ومخالفته بالحد الأعلى.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة، وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.