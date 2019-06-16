"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة الـ 19

قال البرنامج عبر "تويتر": من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ 19.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": #حساب_المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ 19، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:ca.gov.sa

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83 % متخطياً عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد.