إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 400 مليون إصابة

وصل إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.8 مليون وفاة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 400 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 400.514.564، وإجمالي الوفيات 5.762.582.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ908.817 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 77.051.275.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ634.118 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 26.793.497.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 504.062، وإجمالي إصابات 42.339.611.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ329.951، وإجمالي إصابات 12.946.888.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 309.752، وإجمالي إصابات 5.160.767.

وسادساً بيرو بإجمالي وفيات207.114، وإجمالي إصابات 3.372.895.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 159.220، وإجمالي إصابات 18.055.318.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 149.512، وإجمالي إصابات 11.765.767.

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.719، وإجمالي إصابات 4.580.093.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 136.197، وإجمالي إصابات 5.985.516.